Seca extrema provoca morte de vitórias-régias no Pará

SANTARÉM, PA (FOLHAPRESS) - A seca extrema que atinge a região Norte tem afetado a fauna e a flora de rios, lagos e igarapés de Santarém, no oeste do Pará. Uma das vítimas é também um símbolo da amazônia, a vitória-régia. Exemplares da planta apareceram secos e até mortos nos leitos esvaziados.

Elas foram achadas mortas no canal do lago Jari, em uma enseada do rio Tapajós, na zona ribeirinha de Alter do Chão, o chamado "Caribe da Amazônia". A região turística tem sofrido com a seca, com catraias (canoas) estacionadas enquanto turistas atravessavam a pé o canal que liga a vila à Ilha do Amor.

Considerado um dos cenários mais bonitos da região, o canal do Jari é lembrado pelo verde das plantas aquáticas, que agora deu lugar a uma paisagem cinza, por conta da seca.

"Estamos passando pela maior seca dos últimos 50 anos. Eu tinha dois anos de idade quando teve uma seca grande na região amazônica. Eu moro há dez anos no canal do Jari e é a primeira vez que eu presencio um negócio desse, avassalador", diz a chef de cozinha Dulce Oliveira, dona de um restaurante no local.

Dona Dulce, como é conhecida, costuma preparar pratos com plantas comestíveis da amazônia, inclusive as vitórias-régias.

O restaurante está há um mês sem funcionar, e ela estima que há risco de só retornar as atividades no Natal. O único meio de transporte da região, o barco, deu lugar a carroças e motocicletas.

Dulce quis registrar as cenas das plantas mortas como alerta para o problema da estiagem. "A gente que está aqui no dia a dia tem um sentimento de tristeza e, ao mesmo tempo, queremos abrir a cabeça de algumas pessoas, para colocar um pouco de consciência", diz.

Segundo a Defesa Civil, nesta quinta-feira (10), o nível do rio Tapajós está em 19 centímetros, o que significa 45 centímetros abaixo do mesmo período do ano passado.

A Victoria amazonica é uma planta exclusivamente aquática, da família das Nymphaeaceae, típica da região amazônica.

A flor da vitória-régia vive por apenas 48 horas. As folhas flutuantes e circulares da planta podem atingir 2,5 metros de diâmetro quando adultas.

O prefeito de Santarém, Nélio Aguiar (União Brasil), esteve nesta quarta-feira (9) com o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes. Segundo a pasta, o ministro determinou que sejam implementadas ações para assistência humanitária e acesso à água potável.

Atualmente, 21 municípios do Pará estão com a situação de emergência reconhecida pelo governo federal por causa da estiagem. Este é o primeiro passo para que haja liberação de recursos para implementação de medidas de socorro e assistência.