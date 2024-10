Professora morre após comer coxinha em Alagoas

A Polícia Civil de Alagoas abriu um inquérito para investigar a morte de Joice Alves dos Santos Silva Cirino, uma professora de 36 anos, após ela ter comido uma coxinha supostamente dada pelo marido, que nega ter envenenado a esposa. O incidente ocorreu na quarta-feira (9), em São Brás, no interior do estado. Joice passou mal após comer o salgado e foi levada para uma Unidade de Pronto Atendimento em Porto Real do Colégio, mas não resistiu.

A coxinha também foi oferecida ao filho de Joice, mas a criança não comeu. A equipe médica que atendeu Joice acionou a polícia, suspeitando que a causa da morte fosse envenenamento. Amostras de alimentos da casa da vítima foram coletadas para análise, e exames foram realizados no corpo da professora para detectar a presença de veneno. Os resultados das análises ainda não foram divulgados.

O marido de Joice, em depoimento, negou que tenha envenenado a esposa. De acordo com o delegado Rômulo Andrade, "diversas pessoas" já foram ouvidas no caso, incluindo familiares da vítima. O delegado afirmou que estão trabalhando para esclarecer o caso rapidamente.

Maria Luana Alves, irmã de Joice, revelou que a professora já havia manifestado medo de ser envenenada pelo marido, enviando fotos e áudios onde afirmava: "Se eu passar mal, foi ele quem me deu isso para comer". Luana também mencionou que Joice sofria violência doméstica, pedindo justiça. Até o momento, a identidade do suspeito não foi divulgada, e o UOL não conseguiu contato com a defesa.

