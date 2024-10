A luta de uma tribo indígena para proteger suas terras na Amazônia - Aninhadas nas profundezas da floresta amazônica estão dezenas de tribos indígenas cujo modo de vida está sendo ameaçado. À medida que o mundo tenta expandir suas cidades e fronteiras em todos os cantos do globo, essas tribos estão encontrando dificuldades para manter suas terras e suas tradições. Para piorar a situação, os governos da América do Sul não estão tomando nenhuma ação para garantir que essa segurança seja implementada. Uma dessas tribos, conhecida como Munduruku, resolveu o problema com as próprias mãos. Os indígenas percorreram seu território e demarcaram a área por conta própria. Mas será que este é o fim das disputas? Ou eles ainda enfrentam ameaças externas? Clique na galeria a seguir para ver o que aconteceu.

© Reuters/Getty Images