PF investiga desvio de recursos em auxílio ao RS após enchentes

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A PF deflagrou a Operação Dilúvio nesta sexta-feira (18) para investigar supostos desvios de recursos enviados pelo governo federal ao RS após as enchentes que atingiram o estado entre julho e agosto deste ano.

As fraudes teriam ocorrido por meio do aplicativo "Caixa Tem". O homem apontado como autor dos desvios é um funcionário da instituição financeira.

O suspeito foi afastado da função após determinação da Justiça Federal de Santos. A PF identificou saques em terminais de autoatendimento localizados em Praia Grande, na Baixada Santista.

Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão em Praia Grande, na casa e no trabalho do investigado. Além do afastamento da função, o suspeito é alvo de uma "restrição patrimonial", não detalhada pela PF.

Além da suposta fraude, a investigação ainda apura outros possíveis crimes.

O UOL entrou em contato com a Caixa sobre a operação. Se houver resposta, o texto será atualizado.