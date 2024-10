Ainda é possível trocar o local de prova do Enem 2024? Entenda

(FOLHAPRESS) - Cerca de 4,3 milhões de estudantes realizarão as provas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2024 nos dias 3 e 10 de novembro, em 1.753 municípios brasileiros. O local de prova foi divulgado no Cartão de Confirmação de Inscrição no último dia 22, na página do participante. Mas se um estudante precisar, ele ainda pode mudar o local da prova?

A resposta é não. Segundo o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), que organiza o exame, o local designado em cada cartão é insubstituível, até para não haver privilégios.

Segundo o instituto, a definição do local é feita levando-se em conta a proximidade da residência do estudante. E, no caso de cidades pequenas, o endereço é nas regiões centrais, para um melhor acesso.

O Inep destaca que este ano não houve reclamações de estudantes em relação à distância para o local de prova, ao contrário do ano passado. Em 2023, cerca de 50 mil inscritos foram alocados em locais mais de 30 km de distância de suas casas, gerando muitas reclamações. Para esses casos, foram definidas novas datas.

A Ubes (União Brasileira dos Estudantes Secundaristas) também não recebeu reclamações este ano. Assim, a tendência é que o exame transcorra sem problemas desta vez.

No entanto, os estudantes precisam se programar para evitar atrasos e não correr o risco de perder a prova. Os portões serão abertos às 12h e fechados, impreterivelmente, às 13h (de Brasília).

Para facilitar ainda mais a vida dos candidatos, a Ubes iniciou uma campanha pelo passe livre para todos os participantes do Enem nos dias de prova. A entidade que representa cerca de 40 mil estudantes secundaristas acionou os governos estaduais e do Distrito Federal, as prefeituras das capitais e respectivas secretarias de educação e transporte municipais para solicitar a gratuidade no transporte público.

A Ubes justificou o pedido como forma de facilitar o acesso ao maior número possível de estudantes, diminuindo a abstenção, que chegou a 32% no ano passado. No último Enem, segundo a entidade, cerca de um milhão de candidatos usufruíram da gratuidade. A meta agora é garantir que a benfeitoria chegue a todos.

"Cerca de 48% dos estudantes faltantes não realizam o exame por dificuldades financeiras, eliminar a barreira do pagamento do deslocamento assegura que qualquer estudante possa prestar o vestibular, independente da sua situação financeira. Esse tipo de política reflete um compromisso com a democratização do acesso à educação, com o bem-estar da juventude e com a valorização da educação; é um importante passo para um futuro onde cada estudante tenha a chance de realizar seu sonho e contribuir com o desenvolvimento do país", disse a Ubes na carta enviada aos governantes.

Em algumas cidades, como a capital paulista, o transporte público já é gratuito aos domingos. E Natal (RN) também anunciou a gratuidade para os participantes do Enem nos dois dias de provas. A expectativa é que mais prefeituras entrem na campanha.

Se não houver o passe livre, os estudantes terão mais uma ajuda com a ação Carona Estácio. A instituição de ensino oferece um cupom de R$ 15 para ser usado no Uber até o local da prova. A iniciativa é válida apenas para o primeiro dia de provas, em 3 de novembro.

Para resgatar o cupom, basta se cadastrar no site da campanha: estacio.br/carona-estacio. Após o registro na plataforma, será liberado um cupom por CPF. A quantidade é limitada e os vouchers estarão ativos a partir das 10h, perdendo a validade às 21h do dia 3.

Além disso, os candidatos de Belo Horizonte, Florianópolis e Curitiba ainda terão uma vantagem adicional de usar gratuitamente bicicletas compartilhadas da Tembici, cujo sistema é patrocinado pela Estácio. Os cupons poderão ser retirados no site do Carona Estácio. Este, porém, vale para ambos os dias do exame.

COMO SERÃO AS PROVAS DO ENEM?

O exame possui quatro provas objetivas e uma redação em língua portuguesa. As provas avaliarão as seguintes áreas de conhecimento do ensino médio e os respectivos componentes curriculares:

- Linguagens, códigos e suas tecnologias e redação - língua portuguesa, literatura, língua estrangeira (inglês ou espanhol), artes, educação física e tecnologias das informação e comunicação

- Ciências humanas e suas tecnologias - história, geografia, filosofia e sociologia

- Ciências da natureza e suas tecnologias - química, física e biologia

- Matemática e suas tecnologias - matemática

No primeiro dia (3.nov) serão aplicadas a prova de redação e 45 questões de linguagens, códigos e suas tecnologias, além de outras 45 questões de ciências humanas e suas tecnologias.

Na redação, o candidato deverá redigir um texto dissertativo-argumentativo de até 30 linhas sobre um tema de ordem social, científica, cultural ou política.

No segundo dia (10.nov) serão aplicadas 45 questões de ciências da natureza e suas tecnologias e 45 questões de matemática e suas tecnologias.

QUAIS OS HORÁRIOS DAS PROVAS?

As aplicações das provas serão realizadas nos seguintes horários (de Brasília):

- 12h - Abertura dos portões

- 13h - Fechamento dos portões

- 13h30 - Início das provas

- 19h - Término das provas do 1º dia (3.nov)

- 18h30 - Término das provas do 2º dia (10.nov)QUAL É O TEMPO DE PROVA?

No primeiro domingo (3.nov), a prova será das 13h30 às 19h (20h para participantes com tempo adicional e 21h para aqueles que farão a videoprova em libras).

Serão corrigidas somente as redações transcritas para a folha de redação e as respostas efetivamente marcadas no cartão-resposta, sem emendas ou rasuras.

No segundo domingo (10.nov), a prova será das 13h30 às 18h30 (19h30 para participantes com tempo adicional e 20h30 para aqueles que farão a videoprova em libras).

QUAL DOCUMENTO PRECISO LEVAR?

Nos dias de provas será solicitado um documento de identificação original e com foto.

São documentos impressos válidos:

- Cédulas de Identidade expedidas por secretarias de Segurança Pública, Forças Armadas, Polícia Militar e Polícia Federal;

- Identidade expedida pelo Ministério da Justiça para estrangeiros, inclusive refugiados;

- Carteira de Registro Nacional Migratório;

- Documento Provisório de Registro Nacional Migratório;

- Identificação fornecida por ordens ou conselhos de classes que por lei tenha validade como documento de identidade;

- Passaporte;

- Carteira Nacional de Habilitação;

- CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social);

- Documentos digitais com foto (e-Título, Carteira Nacional de Habilitação Digital e RG e CIN Digital) apresentados nos respectivos aplicativos oficiais ou no aplicativo Gov.br. Capturas de telas não serão aceitas.

O QUE LEVAR NOS DIAS DAS PROVAS?

- Caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente;

- Documento de identificação válido (físico ou digital);

- Cartão de confirmação de inscrição;

- Declaração de comparecimento impressa (caso precise justificar sua presença no exame);

- Alimentos leves, como sanduíches naturais, chocolates, barrinhas de cereais etc. Para beber, água é mais recomendada.

O QUE NÃO PODE LEVAR NOS DIAS DAS PROVAS?

Será eliminado o participante que portar qualquer um dos itens a seguir fora do envelope porta-objetos fornecido pelo aplicador, ao ingressar na sala de provas:

- Declaração de comparecimento impressa;

- Óculos escuros e artigos de chapelaria, como boné, chapéu, viseira, gorro ou similares;

- Caneta de material não transparente, lápis, lapiseira, borrachas, réguas, corretivos;

- Livros, manuais, impressos e anotações;

- Protetor auricular;

- Relógio de qualquer tipo;

- Quaisquer dispositivos eletrônicos, como telefones celulares, smartphones, tablets, wearable tech, máquinas calculadoras, agendas eletrônicas e/ou similares, ipods, gravadores, pen drive, mp3 e/ou similar;

- Alarmes, chaves com alarme ou com qualquer outro componente eletrônico;

- Fones de ouvido e/ou qualquer transmissor, gravador e/ou receptor de dados, imagens, vídeos e mensagens;

- Bebidas alcoólicas;

- Drogas ilícitas ou cigarros e outros derivados do tabaco;

- Quaisquer outros materiais estranhos à realização da prova.

E SE O CANDIDATO ISENTO DE TAXA DO ENEM NÃO FIZER AS PROVAS?

O participante que obtiver a isenção da taxa de inscrição do Enem 2024 e não comparecer às provas nos dois dias de aplicação deverá justificar sua ausência no sistema de isenção do Enem 2025, se desejar solicitar nova isenção para o exame. A justificativa deverá ser realizada mediante regras estabelecidas no edital do Enem 2025.

QUEM PODE PEDIR A REAPLICAÇÃO DA PROVA?

O edital do Enem informa que a remarcação só será possível se a falta ocorrer por motivo de doenças infectocontagiosas ou por problemas logísticos no dia da prova. O pedido deverá ser feito pela página do participante em até cinco dias úteis após o último dia de aplicação. O novo dia de realização da prova deve ser em dezembro, em data a ser definida pelo Inep.

Os problemas de saúde que dão direito à reaplicação da prova são tuberculose, coqueluche, difteria, doença invasiva por Haemophilus influenzae, doença meningocócica e outras meningites, varíola, mpox (varíola dos macacos), influenza humana A e B, poliomielite por poliovírus selvagem, sarampo, rubéola, varicela e Covid-19.

Para a análise do instituto, o estudante deverá inserir um documento que comprove a doença quando for fazer o pedido de reaplicação na página do participante.

Já os problemas logísticos listados são: desastres naturais (que prejudiquem a aplicação do exame devido ao comprometimento da infraestrutura do local), falta de energia elétrica (que comprometa a visibilidade da prova pela ausência de luz natural), falha no dispositivo eletrônico fornecido ao participante ou erro de execução de procedimento de aplicação que incorra em comprovado prejuízo ao participante.

PARA QUE SERVE A NOTA DO ENEM?

O exame é uma das principais portas de entrada no ensino superior por meio da plataforma Sisu (Sistema de Seleção Unificada), além de ser usado para ter acesso ao Fies (Financiamento Estudantil) e ao Prouni (Programa Universidade para Todos). Suas notas também são usadas nos processos seletivos de instituições públicas e privadas Brasil afora e em algumas de Portugal.

QUEM PODE REALIZAR O EXAME COMO TREINEIRO?

Treineiro é o participante que concluirá o ensino médio após o ano letivo de 2024 ou que não esteja cursando e não concluiu o ensino médio. Ele estará submetido às mesmas regras que os demais participantes, exceto quanto à divulgação dos resultados, que, por serem para fins de autoavaliação de conhecimentos, serão divulgados 60 dias após a divulgação dos resultados do Enem.

O CALENDÁRIO DO ENEM 2024

- Dias de provas: 3 e 10.nov

- Solicitação de reaplicação: de 11.nov a 15.nov às 23h59

- Divulgação do gabarito: 20.nov

- Reaplicação das provas: 10 e 11.dez

- Divulgação do resultado final: 13.jan.2025

