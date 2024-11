Enem: candidato é 'empurrado' por baixo de portão

O primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) começou neste domingo (3), com os portões fechando ao meio-dia e o início das provas às 12h30.

Em uma universidade de Cuiabá, no Mato Grosso um candidato conseguiu entrar por segundos ao rolar e ser “empurrado” por baixo do portão no último instante, o que foi comemorado por voluntários e pessoas que assistiam.

Os candidatos podem sair da prova a partir das 14h30, sem o caderno de questões, e a partir das 17h com a prova em mãos. O exame termina às 17h30.