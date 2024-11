Motociclista morre após ser atingido por raio na Grande BH

Um homem de 45 anos perdeu a vida após ser atingido por um raio enquanto conduzia uma motocicleta na tarde desta quarta-feira (12) em Nova União, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A vítima foi identificada como Ronaldo Geraldo Ramos, motorista de ônibus.

O acidente ocorreu no povoado de Baú, em Nova União. O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar socorro, e os militares realizaram procedimentos de Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP). Apesar dos esforços, o óbito foi confirmado no local por um médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A região de Belo Horizonte, que já enfrentou alagamentos e enxurradas recentemente, deve continuar com previsão de chuvas intensas na quinta-feira (14).

