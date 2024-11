Mulher vê família ser assaltada, vai em casa e solta seu pitbull; vídeo

Uma moradora da Penha, na Zona Leste de São Paulo, usou o pitbull da família para espantar três assaltantes que tentavam roubar seu marido e parentes na noite desta sexta-feira (15).

De acordo com o site G1, o crime ocorreu por volta das 20h30, quando a família, um taxista e seus parentes, chegava em casa após fazer compras. Enquanto a mulher abria o portão, do outro lado da rua, percebeu que os assaltantes abordavam seus familiares e exigiam as chaves do carro.

Rapidamente, ela correu para dentro da residência e voltou à rua com o cão, que estava preso à coleira. Soltando o animal, a mulher e o pitbull avançaram em direção aos criminosos, interrompendo o roubo. Dentro do carro, havia ainda uma criança presa à cadeirinha. Após a ação da moradora, os assaltantes fugiram, levando apenas uma bolsa com documentos e dois celulares.

O caso foi registrado no 10º Distrito Policial da Penha. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) afirmou que intensificou o policiamento na área e destacou uma redução de 14,8% nos roubos na região em comparação ao mesmo período do ano anterior. Ainda assim, a sensação de insegurança persiste entre os moradores, tanto na Penha quanto em outras áreas de São Paulo. Veja o vídeo abaixo: