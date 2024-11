Joe Biden perde foto oficial do G20 no Brasil; equipe culpa logística

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, esteve presente na cúpula do G20 realizada no Rio de Janeiro nesta segunda-feira (18), mas acabou perdendo a tradicional foto de grupo com os líderes mundiais. Aos 81 anos, Biden teria chegado ao local onde a fotografia foi registrada momentos após a captura, com membros de sua equipe atribuindo o incidente a “questões logísticas”.

De acordo com fotógrafos presentes, Biden estaria escondido atrás de uma palmeira no momento em que os outros líderes posavam para a imagem. Essa ausência marca a perda de sua última oportunidade de aparecer na foto oficial como presidente dos Estados Unidos em um encontro do G20, fórum que reúne as principais economias globais.

Além de Biden, outros líderes, como o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, e a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, também não participaram da foto. Entre os presentes estavam o secretário-geral da ONU, António Guterres, o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e o primeiro-ministro de Portugal, Luís Montenegro.

O encontro no Rio de Janeiro reuniu representantes de 55 países e organizações internacionais, incluindo a União Europeia, a União Africana, Angola (representada pelo presidente João Lourenço) e a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP). Portugal participou como país convidado pelo Brasil.

A presidência do G20, atualmente exercida pelo Brasil, será transferida em dezembro para a África do Sul, encerrando o mandato brasileiro no comando do fórum internacional.



