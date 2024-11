Adolescente é eletrocutado ao viajar em cima de trem no Rio

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um adolescente de 13 anos foi resgatado na noite desta segunda-feira (18) após sofrer uma descarga elétrica ao viajar em cima do teto de um trem da SuperVia, no Rio de Janeiro.

Vídeos postados por populares nas redes sociais mostram o adolescente no alto do vagão, aparentemente desacordado, na estação Anchieta. Os passageiros tentam fazer o resgate, mas sem nenhum aparato de segurança.

Um homem sobe no trem para tentar retirar a vítima, quando acontece uma explosão na rede aérea. Passageiros tentaram alertar, gritando "não coloca a mão nele, não" e "saí daí, rapaz". Após a explosão, ele desce da composição.

Em outro vídeo, é possível ver o momento em que a vítima é retirada pelos passageiros. Eles não utilizaram nenhum equipamento de proteção para realizar o resgate.

A vítima foi conduzida pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Getúlio Vargas. A reportagem entrou em contato com o hospital solicitando informações sobre o estado de saúde do adolescente e aguarda retorno.

A reportagem questionou a SuperVia sobre o fato dos vídeos mostrarem populares resgatando a vítima e não ser possível ver nenhum funcionário da empresa. Em nota, eles afirmaram que "o caso é grave e o procedimento é acionar os órgãos competentes para o caso, o que foi feito por agentes da SuperVia." A empresa também informou que os agentes tentaram afastar as pessoas do local do incidente e que "os vídeos em questão duram segundos e não traduzem a realidade dos fatos."

A SuperVia disse lamentar profundamente o caso. A concessionária afirmou que vem realizando campanhas educativas alertando sobre os riscos de viajar fora do trem.

"Os chamados 'carrapatos' arriscam suas vidas ao se agarrar às laterais dos vagões ou se equilibrar no teto dos trens", informou a SuperVia. "As ações, além de irresponsáveis, comprometem a segurança de todos os passageiros e impactam o bom funcionamento da operação ferroviária", completou.

A concessionária também alerta para que os passageiros não tentem prestar socorro diretamente. Caso alguma pessoa presencie uma descarga elétrica nos trens, é necessário acionar imediatamente a equipe de emergência da SuperVia ou órgãos competentes, como Corpo de Bombeiros (193) ou SAMU (192).