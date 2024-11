Jovens fogem após sofrerem grave acidente de carro; vídeo

Um jovem de 18 anos colidiu com o carro contra o muro de uma casa no bairro Pricumã, zona oeste de Boa Vista, no estado de Roraima e fugiu do local.

O incidente aconteceu no último domingo e foi registrado pelas câmeras de segurança do local. Com ele estava outro jovem, de 16 anos.

Os dois tentaram fugir, mas foram detidos por um policial que estava de folga.

O carro estava em alta velocidade, e o condutor, que não possui carteira de habilitação, perdeu o controle do veículo, colidindo contra o portão e o muro da residência.

O veículo pertence à prima do jovem de 18 anos e, de acordo com a Polícia Militar, ela não sabia que ele havia levado o carro.

A mãe do rapaz assumiu a responsabilidade pelos danos causados pelo acidente. Já o jovem foi atendido no hospital com dores no peito.

