Divaldo Franco, 97 anos, está internado para tratar câncer na bexiga

O médium Divaldo Franco, de 97 anos, uma das figuras mais importantes do espiritismo kardecista no Brasil, foi diagnosticado com câncer de bexiga. Desde o dia 17 de novembro, ele está internado no Hospital São Rafael, em Salvador, para acompanhamento médico contínuo.

O diagnóstico foi feito após o médium relatar desconforto urinário. Segundo comunicado divulgado pelo Centro Espírita Mansão do Caminho, o câncer foi detectado em estágio inicial. “O tumor é pequeno e está localizado. O tratamento necessário já foi iniciado para resolver o problema”, informou a nota oficial.

Devido ao tratamento, Divaldo está temporariamente afastado de suas atividades diárias. Apesar do diagnóstico, a instituição religiosa destacou que o estado de saúde do médium é estável, com perspectivas otimistas para a recuperação. “Ele está bem, lúcido e sem dor”, afirmou o comunicado.

