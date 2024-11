Silas Malafaia sofre tentativa de assalto e seguranças trocam tiros com suspeitos no RJ

(FOLHAPRESS) - O pastor Silas Malafaia, líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, foi vítima de uma tentativa de assalto na tarde desta terça (26), no bairro de Olaria, zona norte do Rio de Janeiro. Houve troca de tiros entre os seguranças do religioso e os criminosos. Apesar do confronto, Malafaia, que seguia para a sede de sua igreja, na Penha, não foi atingido.

O caso ocorreu na rua Professor Plínio Bastos, por volta das 18h, quando os suspeitos abordaram o veículo blindado do pastor, um BMW, e exigiram que ele abaixasse os vidros. De acordo com relato à polícia, Malafaia não teria atendido à ordem, e seus seus seguranças, que estavam em outro carro, um Corolla, reagiram.

Uma câmera de segurança filmou a ação. No vídeo, é possível ver pessoas que estavam na rua correndo dos disparos.

Após o confronto, os assaltantes fugiram sem levar nada. Horas mais tarde, um homem foi detido após procurar um hospital para tratar ferimentos. Ele é suspeito de participação no crime.

A Polícia Militar informou, por meio de nota, que foi acionada para atender a ocorrência. Ainda segundo a corporação, as vítimas da tentativa de assalto eram três policiais militares que estavam de folga.

"De acordo com o comando da unidade, no local os agentes constataram que entre as vítimas estavam três policiais militares que estavam de folga. Os militares relataram que transitavam em um veículo particular quando foram abordados por criminosos armados, que chegaram em um segundo automóvel e anunciaram o assalto", disse a corporação.

A reportagem apurou que a Corregedoria da PM averigua as declarações dos agentes para saber se os mesmos trabalhavam como seguranças remunerados do pastor no período de folga. Suas identidades não foram divulgadas.

A assessoria de imprensa do pastor ainda não se manifestou após o contato da reportagem na tarde desta quarta-feira (27).

