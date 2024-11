Deslizamento soterra casas e deixa ao menos um morto em Salvador

JOÃO PEDRO PITOMBO

SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - As fortes chuvas que atingiram Salvador nos últimos dias causaram deslizamentos de terra na manhã desta quarta-feira (27) no bairro de Saramandaia, periferia da cidade.

Uma morte foi confirmada pelo comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Adson Marchesini. Ele afirmou ainda que ainda há riscos de novos desabamentos e deslizamentos no bairro.

Uma criança de seis anos e uma mulher foram resgatadas com vida na manhã desta quarta. Ambos foram atendidos por equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhados para o Hospital Geral do Estado.

Outra vítima, um homem adulto, foi resgatada com vida durante a tarde. A Secretaria de Saúde não divulga informações sobre o estado de saúde das vítimas.

Ao menos uma pessoa segue soterrada na área dos deslizamentos, que foram registrados na Rua Amargosa e na Rua da Horta.

Ao todo foram registrados 219 milímetros de chuvas nas últimas 72 horas. O volume é o dobro da média prevista para todo o mês de novembro, que é de 108 milímetros. Em bairros como Saramandaia, Retiro, Saboeiro, Arenoso e Cabula, choveu o triplo do previsto para o mês.

Equipes do Corpo de Bombeiros atuam em ocorrências em diversos bairros da capital baiana: "Ainda não temos a dimensão real da tragédia, porque as informações são preliminares", afirmou o coronel Adson Marchesini.

A Defesa Civil municipal passou a atuar no nível de alerta máximo desde a noite desta terça-feira (26), acionando as sirenes nas localidades de Baixa do Cacau, Bom Juá, Voluntários da Pátria, Vila Picasso e Calabetão.

A orientação é que as famílias deixem suas casas devido ao risco de deslizamento de terra e sigam para os locais de acolhimento previamente estabelecidos em simulações de evacuação.

Na noite desta terça-feira (26), um imóvel desabou na Baixa dos Sapateiros, região central da cidade. Não houve vítimas.

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), lamentou a morte de uma das vítimas soterradas e destacou a presença no local da equipe do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil, para acolher as famílias atingidas e garantir atendimento de assistência social da Prefeitura.

"Estamos todos aqui lamentando a perda de um irmão soteropolitano por conta destas chuvas. Toda a equipe da Prefeitura está aqui, mobilizada, para atender aos moradores e aos familiares das vítimas. As equipes vão retirar os escombros e as buscas vão continuar até o final", afirmou.

Em nota, a prefeitura de Salvador informou que intensificou os esforços para mitigar os efeitos das chuvas e preparou escolas para servirem de abrigo provisório. Também destacou que investiu nos últimos anos na proteção de mais de 500 áreas de risco.

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) afirmou que os órgãos do governo do estado estão mobilizados para atender as demandas de emergência, incluindo Bombeiros, Defesa Civil e secretarias de Saúde e Segurança.

"Estamos mobilizados para minimizar os impactos e prestar toda a assistência necessária neste momento difícil", afirmou o governador.

