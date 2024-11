Galeria Pagé da 25 de Março, em SP, é evacuada por princípio de incêndio

FRANCISCO LIMA NETO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O prédio da Galeria Pagé da 25 de Março, no centro de São Paulo, foi evacuado na manhã desta quinta-feira (28) após um princípio de incêndio, de acordo com o Corpo de Bombeiros.

Três pessoas precisaram de atendimento em razão da inalação de fumaça, sendo dois homens que fazem parte da brigada de incêndio, e uma mulher que tem asma. Eles foram levados para a UPA Mooca.

Os bombeiros foram acionados por volta das 8h50 e atuaram no no local com cinco viaturas até por volta das 14h30, quando o fogo foi completamente extinto.

Os bombeiros afirmaram que o fogo ficou restrito a apenas uma loja. Ainda segundo os bombeiros, na prática o estabelecimento não tem o AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros).

"A vistoria foi feita e já foi aprovada, mas a licença não foi emitida ainda pois os documentos requeridos não foram enviados", explicou a corporação.

Segundo Claudia Urias, diretora Executiva da Univinco, associação de lojistas da região da 25 de Março, uma loja no primeiro andar da edificação teve problemas no ar-condicionado.

"Saiu muita fumaça, que é tóxica, e pode demorar para dispersar. Por isso, a administração achou melhor evacuar o prédio, mas está tudo sob controle", afirmou Urias.

A Galeria Pagé é conhecida nacionalmente pelo comércio de eletrônicos e também outros itens, como vestuário. Milhares de pessoas de diversas regiões do país viajam a São Paulo para fazer compras no local e revender os produtos.

O local fica especialmente cheio nesta época em razão das festas de final de ano.

INCÊNDIO NO SHOPPING 25 BRÁS

Em 30 de outubro um incêndio de grandes proporções, que começou na madrugada, destruiu o Shopping 25 Brás, centro comercial na altura do número 300 da rua Barão de Ladário, no Brás, na região central de São Paulo.

As chamas se alastraram rapidamente no local, e o teto do shopping desabou por volta das 8h. Foram necessárias mais de 6h para que as chamas fossem controladas.

Os bombeiros enviaram 24 viaturas e 76 agentes para o local. Eles confinaram as chamas para que não atingissem as edificações próximas, que foram esvaziadas.

Ao menos 200 pequenas lojas foram danificadas, segundo estimativa do órgão.

Segundo a prefeitura, três pessoas precisaram de atendimento por inalar fumaça. Elas foram encaminhadas ao pronto-socorro do Hospital Tatuapé (zona leste).

O Ministério Público de São Paulo instaurou um inquérito civil para investigar o caso, averiguar se o imóvel estava apto para funcionar e se possuía equipamentos necessários para combater o fogo.

Segundo a prefeitura, o certificado de segurança do Shopping 25 Brás, emitido pelo Contru (Departamento de Controle e Uso de Imóveis), foi aprovado em 2022 e é válido até 2027. Já o AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) estava vencido desde agosto deste ano, de acordo com os bombeiros.

Leia Também: Chikungunya matou mais até agosto deste ano do que em todo 2023, alerta Fiocruz