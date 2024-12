Cientista Rogério Cezar de Cerqueira Leite morre aos 93 anos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O cientista e professor Rogério Cezar de Cerqueira Leite morreu na madrugada deste domingo (1º) em São Paulo, aos 93 anos.

Informação foi confirmada pela família em publicação nas redes sociais. O velório do cientista está marcado para as 13h deste domingo no Cemitério Flamboyant.

Cerqueira Leite era engenheiro formado pelo Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA). Ele lecionou na instituição, assim como na Unicamp (Universidade de Campinas) e na Universidade de Paris.

Ele foi professor emérito da Unicamp. O engenheiro trabalhou como professor titular da instituição entre os anos de 1970 e 1987, dirigindo os institutos de Física e Artes e sendo o coordenador geral das faculdades durante sua carreira na universidade.

Membro do Conselho Editorial da Folha de S.Paulo. Ele entrou no conselho do jornal em 1978 e foi colunista até o ano de 2022. Em sua coluna, publicou sobre assuntos diversos, que vão de atuação de multinacionais, programa nuclear, nacionalismo e ensino superior.

Polêmica envolvendo Sérgio Moro. Em 2016, Cerqueira Leite publicou uma coluna na Folha chamando Moro de "juiz messiânico". Na ocasião, o então juiz federal escreveu uma carta de repúdio ao jornal e o acusou de "cegueira ideológica". "Intelectos condicionados por princípios de intolerância não percebem a diferença entre metáforas e ações concretas", respondeu o físico.

Ele deixa três filhos.

