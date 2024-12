Mulher é arrastada por enxurrada e fica presa sob carro no DF; veja

Uma mulher foi arrastada por uma enxurrada durante uma forte chuva no Sol Nascente, Distrito Federal, e ficou presa sob um veículo. Câmeras de segurança de um edifício próximo registraram o momento em que a vítima é levada pela correnteza, enquanto um homem tenta socorrê-la.

O incidente ocorreu por volta das 17h de domingo e ganhou destaque nas redes sociais. Após ser arrastada, a mulher perdeu a consciência sob o carro e foi resgatada por funcionários de uma farmácia e moradores locais, que a retiraram e iniciaram manobras de reanimação.

Um funcionário da farmácia informou que a vítima foi levada de ambulância a um hospital, mas não há atualizações sobre seu estado de saúde.

As fortes chuvas no Sol Nascente também causaram alagamentos e danos materiais, com casas inundadas e veículos arrastados. O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, visitou as áreas afetadas e afirmou que a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros interditaram residências construídas em locais inadequados.

Uma força-tarefa foi criada pelo Governo do Distrito Federal para atuar em três frentes: drenagem das águas, recuperação asfáltica e limpeza da cidade. Nove órgãos participam da ação, incluindo as secretarias de Governo, Desenvolvimento Social, Obras e Infraestrutura, além da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros.

As autoridades alertam para os riscos de construções em áreas sujeitas a alagamentos e reforçam a importância de medidas preventivas durante o período chuvoso.

