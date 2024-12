Passagem de frente fria deve provocar chuva no fim de semana em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A passagem de uma frente fria, que a partir desta sexta-feira (6) promete provocar muita chuva no sul do país, deverá chegar a São Paulo no fim de semana, gerando instabilidade generalizada, principalmente no domingo (8).

Segundo CGE (Centro de Gerenciamento de Emergência), da Prefeitura de São Paulo, nesta sexta-feira (6) o sol aparece entre nuvens e favorece a elevação das temperaturas no decorrer do dia.

A máxima na capital paulista, prevê o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), deverá chegar no fim da tarde a 27°C na estação meteorológica do Mirante de Santana, zona norte.

O tempo abafado e a chegada da brisa marítima favorecem a ocorrência de chuvas rápidas e isoladas.

O sábado (7), diz o CGE, deve apresentar sol e temperaturas em rápida elevação no decorrer do dia. As mínimas oscilam em torno de 21°C, enquanto as máximas podem superar os 32°C.

O órgão municipal, entretanto, afirma que no decorrer da noite, a aproximação de uma frente fria deve provocar chuvas na forma de pancadas. "Podem ocorrer pontos de forte intensidade com raios e rajadas moderadas de vento, o que eleva o potencial para formação de alagamentos e queda de árvores", alerta.

No domingo (8), com pancadas de chuva durante praticamente todo o dia, a temperatura deve oscilar entre 20°C e 27°C.

No fim da tarde desta quinta-feira (5), quando parte da cidade foi colocada em estado de atenção para alagamentos, um homem foi arrastado pela enxurrada na Brasilândia, zona norte, e não havia sido encontrado até a publicação deste texto.

O Sul do país tem alerta de perigo para tempestades nesta sexta-feira por causa da formação da frente fria.

Segundo o Inmet, estão previstos acumulados de até 100 mm de chuva, ventos intensos de até 100 km/h e queda de granizo em boa parte do Rio Grande do Sul, em todo o estado de Santa Catarina e no sul do Paraná.

Há riscos de corte de energia elétrica, queda de árvores, alagamentos e de prejuízos em plantações.

A Climatempo diz que o deslocamento lento deste sistema frontal, combinado com o forte transporte de umidade da faixa norte, resultará em acumulados significativos de chuva em Santa Catarina.

A chuva chegará com moderada a forte intensidade, especialmente nas regiões da capital Florianópolis, alerta a agência.

