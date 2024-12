Taxista de 80 anos é sequestrado e morto em São Bernardo do Campo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dois homens foram presos em flagrante na madrugada desta terça-feira (10) em São Bernardo do Campo, no ABC paulista, suspeitos do sequestro e morte de um taxista de 80 anos.

O homem foi morto a facadas, e o corpo foi encontrado ao lado do carro, que estava queimado.

De acordo com o boletim de ocorrência, Claudio Chericoni, 80, saiu de casa às 7h desta segunda-feira (9) com seu veículo, um Renault Sandero, como costumava fazer. Porém, não retornou no horário de costume. Por volta das 23h, a filha começou a ligar para o celular dele.

Ainda segundo o boletim de ocorrência, Chericoni atendeu uma das ligações e passou o celular para um dos suspeitos, identificado como Wellington Vieira da Silva, 38.

Wellington, segundo o registro policial, disse que estava com o taxista e queria R$ 5.000 para libertá-lo. Ele informou uma chave Pix (número de celular) para depósito. A filha contou à polícia que o homem ameaçava matar seu pai caso não recebesse o dinheiro.

Enquanto mantinha contato com o sequestrador pelo celular, a filha recebeu uma ligação do número que correspondia ao da chave Pix.

A pessoa se identificou como frentista e afirmou que um homem havia pedido sua chave Pix para receber um depósito. O frentista, identificado como Mike Coelho Lemos, 30, disse que desconfiou desse homem e por isso ligou para a filha do taxista.

A filha do taxista contou ao frentista que o pai havia sido sequestrado, ainda de acordo com o boletim de ocorrência. Mike, então, perguntou se ela queria que ele acionasse a polícia. Ela respondeu que sim. Após essa ligação, a mulher entrou em contato com um sobrinho, que acionou a Polícia Militar.

Mike e Wellington foram localizados pela polícia no posto de combustíveis. O primeiro negou saber sobre o sequestro e morte da vítima.

A PM encontrou o carro da vítima, por volta de 0h30, incendiado na rua Heinrich Nordhoff, no bairro Rio Grande. O corpo do taxista estava ao lado do veículo. Segundo o boletim de ocorrência, ele foi morto violentamente a facadas.

A SSP (Secretaria da Segurança Pública) afirmou que o caso foi registrado como extorsão mediante sequestro na 3ª DP de São Bernardo do Campo. Não foi informado se os suspeitos presos apresentaram defesa.