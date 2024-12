Bando é suspeito de dar golpe da falsa garota de programa no Rio

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu na sexta-feira (13) um homem e uma mulher sob suspeita de participação em um esquema de extorsão que teria usado falsas garotas de programa para atrair vítimas. Uma terceira investigada está foragida da Justiça.

Segundo a investigação, depois dos contatos iniciais com as vítimas, Rayene Carla Reis Lima, que está sendo procurada, passava a exigir dinheiro. Ela alegava que os alvos teriam marcado programas, mas não teriam comparecido.

"Utilizando os dados pessoais das vítimas e fotos de policiais militares retiradas de perfis de redes sociais, ela tentava intimidar os homens, a ponto de que eles fizessem transferências financeiras para cessar as ameaças", afirma a polícia.

A reportagem não localizou as defesas dos suspeitos. As prisões foram realizadas por policiais civis da 17ª Delegacia Policial, localizada em São Cristóvão, na zona norte do Rio.

A investigação apontou que Rayene se apresentava como administradora de garotas de programa e "frente" de milícia.

Nas redes sociais, ela se apresentava como criadora de conteúdo digital e apaixonada por maquiagem. Também compartilhava imagens de momentos de lazer.

"Gosto muito dessa vida cara", escreveu ela na legenda de uma foto em que aparece em um jetski.

A mulher presa na sexta é suspeita de fornecer a conta bancária para o recebimento dos valores dos supostos golpes. Contra ela, havia um mandado de prisão temporária, disse a polícia.

A corporação também declarou que, durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão, os agentes encontraram um revólver com a numeração suprimida.

Segundo a polícia, o responsável pelo imóvel é irmão da mulher foragida e foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo.

Leia Também: Exército tenta se descolar de Braga Netto no ápice de enquadramento civil