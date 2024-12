Moradores relatam tiroteio e falta de luz em operação policial na Rocinha (RJ)

(FOLHAPRESS) - As forças especiais da Polícia Militar fazem na manhã desta terça-feira (17) uma grande operação na Rocinha, zona sul do Rio de Janeiro.

A operação é realizada em conjunto com o Ministério Público e tem o objetivo de cumprir mandados de prisão.

Moradores relatam tiroteio, falta de luz e ao menos uma morte no bairro. Escolas e unidades de saúde estão fechadas.

A ação tem a participação de policiais do Bope, do Batalhão Tático de Motociclistas e do Grupamento Aeromóvel. Grupamentos de ações táticas de 11 batalhões também estão na Rocinha. A operação tem o apoio do Grupamento Especial de Salvamento e Ações de Resgate.

