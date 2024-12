Nunes vai manter ao menos três secretários na próxima gestão

MARIANA ZYLBERKAN

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O prefeito reeleito Ricardo Nunes (MDB) vai manter ao menos três secretários da atual gestão no segundo mandato que se inicia no próximo dia 1º de janeiro. A Procuradoria Geral do Município, órgão que defende a municipalidade em ações judiciais, também não terá alterações.

Os secretários da Saúde, Luiz Carlos Zamarco, das Subprefeituras, Fabricio Cobra, e do Governo Municipal, Edson Aparecido, vão continuar à frente das pastas no próximo ano, segundo o prefeito.

"O Zamarco permanece na Saúde, isso já está batido o martelo. O desenvolvimento da Saúde foi bastante positivo e o que ele me apresentou para os próximos quatro anos atende o que a gente tem de ideia para a cidade", disse Nunes, após cerimônia do TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo) de diplomação de prefeito, vice-prefeito e vereadores.

Ao anunciar os nomes, Nunes sinalizou que não pretende fazer grandes mudanças no secretariado. "Essas movimentações eu estou ajustando com os partidos e com a minha equipe, mas não vai ter muitas mudanças não, serão poucas."

A formação do secretariado deve abrigar indicações de aliados políticos que compuseram sua coligação nas eleições, formada por dez partidos, além do MDB. Entre eles estão União Brasil, Republicanos, Partido Progressista (PP), Partido Social Democrático (PSD), Partido Liberal (PL), agremiação de seu vice, o coronel Mello Araújo.

Cobra e Aparecido são aliados políticos de Nunes desde a primeira gestão de Bruno Covas, morto em 2021 após ser reeleito prefeito.

Aparecido foi secretário de Saúde de Covas durante a pandemia, permaneceu no cargo quando Nunes assumiu a cidade e saiu da prefeitura para disputar as eleições como candidato ao Senado em 2022. Ele voltou no fim daquele ano como secretário de Governo.

Cobra também integrou a equipe de Covas como subprefeito da Vila Mariana, entre 2019 e 2020, e permaneceu na gestão Nunes como secretário de Gestão a partir de 2021. Foi anunciado secretário de Subprefeituras há cerca de uma semana.

Leia Também: Gilmar Mendes diz que plano golpista gera "perplexidade e indignação"