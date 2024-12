Influenciadora digital é presa em MG após alerta da Interpol

Emmanuely Silva Resende, conhecida como Emma Spinner, foi presa na segunda-feira (16), durante uma blitz da Polícia Rodoviária Federal na BR-262, em Betim, Minas Gerais. O mandado de prisão preventiva foi cumprido após investigações da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), que apontaram o envolvimento da influenciadora em 40 crimes digitais, incluindo extorsão, injúrias e ataques religiosos. As investigações, iniciadas em junho, envolveram depoimentos de 24 vítimas e testemunhas.

De acordo com o UOL, Emma utilizava suas redes sociais para extorquir dinheiro e caluniar pessoas, com ofensas graves que incluíam racismo e discriminação religiosa contra religiões de matriz afrodescendente. Segundo o delegado Wesley Amaral, "a prática da extorsão não exige necessariamente a entrega do dinheiro; basta a exigência para que o crime se aperfeiçoe". A influenciadora mantinha vários perfis nas redes sociais, cinco dos quais foram removidos por ordem judicial. Mesmo assim, ela continuava os ataques criando novas contas.

Em novembro, a PCMG solicitou um alerta vermelho à Interpol para garantir sua prisão em qualquer país. A detenção ocorreu durante abordagem de rotina na BR-262, quando Emma foi identificada em um veículo registrado em seu nome. As autoridades também investigam possíveis cúmplices que teriam fornecido informações usadas para ofensas e extorsões.

Com a aceitação da denúncia pela Justiça, o caso avanza para a fase processual. A influenciadora foi encaminhada a uma unidade prisional na região metropolitana de Belo Horizonte. Em suas redes sociais, Emma havia comentado sobre o alerta da Interpol, publicando: "Mentirosos. Caluniadores. Invejosos. Incapazes. Vocês fazem as famílias sofrerem por dinheiro."

