Chuva deixa SP em estado de atenção para alagamentos; 21 mil estão sem luz

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As fortes chuvas que atingem São Paulo na tarde desta quarta-feira (25) deixam a capital em estado de atenção para alagamentos e 21.048 imóveis sem luz.

São esperados de 50 a 100 mm até o fim do dia. A Enel, concessionária responsável pelo abastecimento elétrico na cidade, acompanha a situação.

Segundo meteorologistas do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas), a combinação do calor com a umidade favoreceu a formação de pancadas de até forte intensidade na cidade de São Paulo. Conforme imagens de radar da Prefeitura de São Paulo, chove moderadamente na região do Campo Limpo, M'boi Mirim e Vila Mariana, na zona sul e chove forte entre os bairros de Pinheiros, na zona oeste, região da Sé, no centro.

Nessas condições de temporal, o CGE alerta para a formação de alagamentos intransitáveis, transbordamentos de rios e córregos, quedas de árvores por conta de eventuais rajadas de vento, bem como desabamentos e deslizamentos de terra em áreas consideradas de risco.

A frente fria deve provocar volumes expressivos de precipitação nos próximos dias, em especial na quinta-feira (26) e sexta-feira (27).

Os dados do órgão da Prefeitura de São Paulo mostram que dezembro acumulou até o momento 123 mm de chuva, o que corresponde a aproximadamente 67,2% dos 182,9 mm esperados para o mês.

Tendência para os próximos dias

As simulações atmosféricas mais recentes indicam uma mudança significativa nas condições do tempo nos próximos dias, em especial na capital paulista. A chegada de uma frente fria ao estado, associada ao canal de umidade da região centro-norte do país, vai provocar volumes expressivos de precipitação na quinta (26) e na sexta-feira (27).

Esta quinta deve apresentar uma madrugada com muitas nuvens e pancadas isoladas de chuva que ganham força ao longo do dia. A condição aumenta substancialmente o volume de chuva esperado, já que a precipitação será duradoura e deve ter elevados volumes, tanto na capital como em cidades vizinhas da Grande São Paulo.

O tempo instável e chuvoso não permite que as temperaturas subam muito. Mínima de 20°C e a máxima por volta dos 24°C. A umidade do ar estará elevada, com valores mínimos ao redor dos 75%.

O tempo chuvoso se estende para a sexta, que em virtude do solo encharcado e da persistência das precipitações, aumenta o potencial para possíveis problemas . A temperatura mínima prevista é de 20°C e a máxima não deverá passar dos 25°C, com as taxas mínimas de umidade ao redor dos 75%.