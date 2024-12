Brasileira morre em incêndio em hotel na Tailândia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A médica alagoana Carolina Canales, 24, morreu em um incêndio em um hotel, em Bancoc, capital da Tailândia, no último domingo (29). Ela estava acompanhada do noivo, Fernando Ressureição, 26, que conseguiu escapar pela janela do quarto. Eles haviam noivado há apenas seis dias.

Outros dois turistas, um americano e um ucraniano, também morreram. Segundo a Reuters, Carolina morreu no local e os dois homens foram levados ao hospital, mas não resistiram. Ao todo, os bombeiros resgataram 34 pessoas, sete das quais foram hospitalizadas

O fogo começou no 5º andar do prédio às 21h20 do domingo (11h20 no horário de Brasília) e se espalhou por todo o edifício.

Amigos do casal afirmaram que eles acordaram com a fumaça e tentaram fugir. Fernando conseguiu pular pela janela de outro quarto, fraturando uma perna na queda. Carolina não conseguiu escapar.

Os dois fariam a viagem de volta ao Brasil entre o domingo e a segunda-feira (30). A embaixada brasileira na Tailândia já está em contato com a família de Carolina, que deve viajar ao país para liberar o corpo.

O hotel em que ocorreu o incêndio fica na região de Khao San em Bancoc, conhecida por seus bares e albergues.

"As autoridades reagiram rapidamente e o alarme de incêndio soou, mas a fumaça foi rápida", disse o governador de Bancoc, Chadchart Sittipunt, à Reuters na segunda-feira.

Havia 75 pessoas no albergue, 34 das quais foram resgatadas do terraço, disse ele.

A causa do incêndio ainda está sendo investigada. O governador ordenou uma inspeção das rotas de fuga de incêndio em hotéis e locais de entretenimento em toda a cidade.

