Polícia do Rio registra outras cinco mortes no mesmo dia em que turista foi baleada

BRUNA FANTTI

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Além da morte da turista Diely Silva, 34, atingida por um tiro no pescoço quando o carro de aplicativo em que estava entrou por engano em uma comunidade na zona oeste do Rio de Janeiro, a Delegacia de Homicídios investiga outras cinco mortes registradas neste domingo (29), que podem estar relacionadas à disputa entre facções criminosas na cidade.

Diely, natural da Bahia e residente em São Paulo, estava na capital carioca para o Réveillon. Ela havia chegado ao Rio poucas horas antes e estava acompanhada de uma amiga. De acordo com o depoimento do motorista do veículo, o disparo ocorreu sem qualquer ordem para que o carro parasse.

A reportagem apurou que a polícia investiga a hipótese de que o suspeito tenha atirado por acreditar tratar-se de uma tentativa de invasão ao território.

Ainda no domingo, na Barra da Tijuca, zona oeste, uma mulher foi baleada de raspão na cabeça enquanto tomava sol no condomínio Vila do Pan. O momento em que a vítima foi atingida foi registrado por câmeras de segurança. Perto dali, um tiroteio ocorria e interrompeu temporariamente duas linhas do BRT Transcarioca.

Mais tarde, na mesma região, policiais do 18º BPM (Jacarepaguá) foram alvos de tiros. Durante a troca de tiros, um suspeito foi baleado e não resistiu. Com ele, foi apreendida uma pistola.

De acordo com o relatório policial, os agentes "estavam em patrulhamento pela avenida Cândido Benicio, altura do Tanque, por volta das 16h30min, para reprimir a guerra entre facções rivais" quando escutaram tiros.

Na madrugada de domingo, na Estrada do Pacuí, também na zona oeste, policiais encontraram o corpo de um homem, com cerca de 20 anos, com marcas de tiros, a cerca de dois quilômetros do local onde a turista foi morta.

No Campinho, zona norte, um homem teve o carro interceptado por traficantes enquanto estava com sua esposa. Ele foi forçado a levar um homem baleado ao hospital sob escolta de uma motocicleta, enquanto a mulher era mantida em cárcere temporário. Ela foi liberada após a entrega do corpo no hospital.

Já na avenida Brasil, na altura da quadra da escola de samba Mocidade de Padre Miguel, traficantes abordaram uma motorista e colocaram o corpo de um homem no porta-malas, obrigando-a a levá-lo ao hospital. O homem não resistiu. A polícia suspeita que ela tenha sido baleada durante disputa entre facções.

Na zona norte, por volta das 15h40, no Méier, policiais foram acionados para investigar uma ocorrência de tortura. Eduardo Matheus Ribeiro da Silva, identificado por familiares como integrante da facção Comando Vermelho, foi encontrado morto na UPA do Engenho Novo.

Segundo relatos de testemunhas aos agentes, Eduardo teria tentado emboscar integrantes do Terceiro Comando Puro na comunidade do Sampaio, mas foi capturado, torturado e morto pelos rivais.

A Polícia Civil afirmou que instaurou inquéritos e apura os casos. A Polícia Militar disse reforçar o patrulhamentos nas regiões.