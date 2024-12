Turista morre após queda de parapente no sertão da Paraíba

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem de 53 anos morreu após cair durante um salto de parapente no sertão da Paraíba.

Lauro Edemar Püttow saltou da Serra de Lagoinha, no município de São José da Princesa, na manhã da segunda-feira (30). Segundo a Polícia Civil da Paraíba, a suspeita é de que ele tenha perdido o controle durante o voo.

Momento do acidente foi gravado. Em vídeos publicados nas redes sociais, é possível ver que o equipamento gira no céu antes da queda.

Lauro era natural de Santa Catarina, mas morava em Londres. A morte dele foi confirmada ainda no local da queda.

Testemunhas que viram o momento do acidente serão ouvidas pela polícia. O corpo do turista foi enviado para necrópsia no município de Patos. "Foi realizada uma perícia para tentar descobrir qual o motivo da queda", explicou o delegado Adriano Pinto à reportagem. Resultados dos laudos periciais devem ser divulgados nos próximos 10 dias.