Lista de prioridades para início da nova gestão Nunes tem escolas e unidades de saúde já em obras

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), fez uma reunião com todos os secretários municipais e chefes de órgãos públicos na manhã desta quinta-feira (2). Ele assistiu a uma apresentação que colocou a entrega de obras nas áreas de educação, saúde e infraestrutura no topo da lista de prioridades para os primeiros cem dias da nova gestão.

O evento ocorreu no saguão de entrada da prefeitura, com as portas abertas à população. O secretário de Governo, Edson Aparecido, fez a apresentação da lista de metas.

Nunes fez ajustes nos itens da lista de promessas no meio da apresentação. Ele vetou, por exemplo, o aumento do valor do auxílio aluguel, que constava entre as metas exibidas num telão em frente à mesa de secretários. Hoje a prefeitura paga R$ 400 para os beneficiários.

"Aumento do valor do auxílio aluguel, não. Nós vamos entregar casas", disse o prefeito, corrigindo o documento. O plano prevê a entrega de 981 unidades habitacionais ao fim dos primeiros cem dias de gestão.

Nunes também cobrou a inclusão do programa Mamãe Tarifa Zero, uma promessa de campanha, entre as metas. Com ele, a prefeitura deve oferecer passe livre nos ônibus municipais para as mães de alunos da rede de educação municipal inscritas no CadÚnico (Cadastro Único de Sociais).

O secretário de Educação, Ricardo Padula, disse na reunião que funcionários de sua pasta estavam conversando com a secretária de Transporte para viabilizar o programa.

Entre dezenas de metas, há a previsão da entrega de 12 novas escolas, três CEUs (Centros Educacionais Integrados), três UPAs (Unidades de Pronto Atendimento), três UBSs (Unidades Básicas de Saúde), dois viadutos e reforma de outros 11, por exemplo.

A maioria das promessas são obras que já estão em andamento.

Em frente aos jornalistas, Nunes cobrou os secretários por qualidade na entrega de obras. Ele contou um caso em que foi à inauguração de uma escola e constatou que uma janela estava com defeito e não abria. O prefeito contou que chamou o fiscal de obra no local e deu uma bronca.

"Eu vou voltar neste mês nessa escola e tenho certeza que a janela vai estar funcionando. Se não eu vou abrir a janela e jogar o secretário de lá de cima, e ele não quer ser jogado lá de cima", disse.

Aparecido orientou os novos secretários a sempre visitar locais de obra antes da data de inauguração e fazer uma fiscalização minuciosa dos equipamentos.

Outra orientação do prefeito é consultar a Secretaria de Governo sempre que houver necessidade de diálogo com conselheiros do TCM (Tribunal de Contas do Município).

Desde que assumiu o cargo, Nunes tem uma relação de altos e baixos com o tribunal, com críticas a situações em que obras do Executivo foram paralisadas por decisão dos conselheiros -muitas vezes para ajustes dos projetos à legislação.

"Não tem secretário autorizado a ir falar com o TCM", disse Nunes na reunião.

Durante entrevista coletiva, Nunes também confirmou que seu vice, coronel Mello Araújo, não assumirá a secretaria de Projetos Estratégicos. Ele não explicou o motivo para a decisão, afirmando que a mudança fará pouca diferença na gestão pública, e disse que o vice deve se concentrar nos esforços de prevenção contra enchentes nos próximos meses.