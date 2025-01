Chuva deixa SP em atenção e 488 mil sem luz nesta terça (7)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A chuva que atinge São Paulo na tarde desta terça-feira (7) colocou as zonas sul e leste da capital em estado de atenção para alagamentos.

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, o calor e a entrada da brisa marítima causam chuvas isoladas e com rápido deslocamento. Não nenhum ponto de alagamentos até o momento, segundo o órgão.

O radar meteorológico do CGE mostram chuva forte, com potencial para queda de granizo na região sudeste, se deslocando para a zona leste e o ABC. Na zona sul a chuva ainda é fraca.

Entre as orientações do CGE estão: Evite transitar em ruas alagadas; se a chuva causou inundações, não enfrente as correntezas; fique em lugar seguro. Se precisar, peça ajuda; mantenha-se longe da rede elétrica e não pare debaixo de árvores. Abrigue-se em casas e prédios; planeje seus deslocamentos, para que haja menor possibilidade de enfrentar engarrafamentos causados por ruas bloqueadas.

Algumas regiões da cidade estão sem energia elétrica, como Mooca, Belém e Ipiranga. Segundo a Enel, 488.584 clientes estão sem energia em São Paulo. Em toda a área de concessão, que soma 8.290.789 clientes, são 559.895 endereços com o fornecimento de energia interrompido, o que representa 6,75% do total.

O tempo segue instável nas próximas horas, com chuvas isoladas e que podem ter forte intensidade.

Esta terça, destaca o órgão municipal, o tempo permanece abafado com sol entre nuvens, com temperaturas mínimas oscilando em torno de 20°C, e as máximas podendo superar os 27°C, com índices de umidade atingindo valores próximos aos 50%.

Para a quarta-feira (8), o CGE prevê que o dia seguirá com sol entre nuvens e temperaturas em elevação no decorrer do dia. Os termômetros devem variar entre mínimas de 19°C e máximas que podem superar os 26°C, enquanto a umidade relativa do ar atinge valores mínimos em torno dos 55%. No final da tarde retornam as condições para chuvas na forma de pancadas isoladas.

A Defesa Civil estadual, no entanto, alerta que essas pancadas de chuva, apesar de rápidas, podem ser intensas, acompanhadas de raios, ventos fortes e queda de granizo, principalmente nas regiões da capital, Grande São Paulo, Campinas, Sorocaba, Vale do Paraíba, Vale do Ribeira, litoral sul, Baixada Santista e litoral norte.

"Fiquem atentos aos sinais, como inclinação de postes e árvores, e rachaduras nos muros ou nas paredes das residências. Diante de quaisquer desses sinais, saiam do local e acionem a Defesa Civil do município pelo telefone 199", alerta o tenente Roncatto, diretor do CGE, enfatizando que o solo já encharcado pela precipitação dos últimos dias é propício para os deslizamentos de terra.