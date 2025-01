52 mil seguem sem luz em SP 12 horas após chuva

(FOLHAPRESS) - Na manhã desta quarta-feira (8), 12 horas após a forte chuva que atingiu diversas cidades da Grande São Paulo, 52 mil endereços continuam sem luz em toda a área de concessão da Enel.

Só na cidade de São Paulo, são 47.859 clientes impactados, de acordo com boletim das 7h, da concessionária.

A Enel afirmou que restabeleceu o fornecimento de energia para 92% dos 650 mil clientes impactados após a forte chuva que atingiu parte da área de concessão da empresa na tarde de terça (7).

"A empresa reforçou antecipadamente suas equipes em campo e os técnicos seguem trabalhando de forma ininterrupta para normalizar o fornecimento de energia para cerca de 52 mil clientes", afirmou.

Durante as chuvas, segundo a companhia, a ventania de até 80 km/h arremessou telhas sobre duas linhas de transmissão. "Além disso, a empresa registrou outras ocorrências graves em diversos pontos, incluindo a queda de galhos, árvores e postes, o que causou a destruição de trechos inteiros da rede elétrica", afirmou.

A chuva que atingiu São Paulo na tarde desta terça colocou as zonas sul e leste da capital em estado de atenção para alagamentos das 12h55 às 14h25. O tempo foi curto, mas as consequências perduraram até a noite, quando cerca de 250 mil clientes da Enel ainda estavam sem energia.

Para esta quarta (8), a previsão será praticamente a mesma, de acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da prefeitura.

Segundo os dados meteorológicos do órgão municipal, a quarta deve começar com o sol entre nuvens e temperaturas em elevação ao longo do dia. Na madrugada, os termômetros devem registrar média de 19°C e a máxima pode chegar aos 28°C à tarde. Os índices de umidade do ar seguem elevados, com valores entre 57% e 95%.

As pancadas de chuva retornam a partir das primeiras horas da tarde com risco de formação de alagamentos, devido à chegada da brisa marítima na região metropolitana.

Nesta terça, as regiões mais atingidas pelo temporal foram a zona leste, parte da zona sul, além do ABC paulista e Ferraz de Vasconcelos. Como ocorre nesta época, não é possível prever onde haverá o maior volume de precipitação, uma vez que as nuvens possuem rápido deslocamento e não atingem toda a região. Também por isso, existe o risco de fortes rajadas de vento, responsáveis por quedas de árvores e destelhamentos.

O CGE destaca que esse cenário atmosférico também deve continuar na quinta-feira (9), com madrugada nublada, termômetros em média na faixa dos 19°C e sensação de tempo abafado. No decorrer do dia, a temperatura deve se manter na casa dos 28°C, com o sol entre muitas nuvens. O dia termina com pancadas rápidas e isoladas de chuva entre o meio e o fim da tarde, em decorrência mais uma vez da chegada da brisa marítima.

