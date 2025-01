Chuva deixa São Paulo em atenção para alagamentos nesta quarta (8)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Toda a cidade de São Paulo entrou em estado de atenção para alagamentos das 14h15 às 15h38 desta quarta-feira (8), segundo o monitoramento do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) da prefeitura. Não houve pontos de alagamento registrados.

Segundo o órgão municipal, havia potencial para rajadas de vento, queda de granizo e formação de enchentes. A chuva moderada, inicialmente registrada no extremo da zona sul, se espalhou pela cidade, mas não durou muito. A Defesa Civil estadual registrou rajadas de vento de até 66,7 km/h no Campo de Marte, na zona norte, às 15h.

Segundo a Enel, concessionária de energia, cerca de 37 mil imóveis estavam sem fornecimento às 14h37. Às 5h30, eram 41 mil, o que representa 0,49% do total de clientes atendidos na Grande São Paulo.

Apesar do fim do estado de atenção, o CGE avisa que, até o início da noite, ainda podem ocorrer chuvas isoladas com até forte intensidade.