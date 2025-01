PF inaugura novo posto para emissão de passaportes em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Federal inaugurou, nesta quarta-feira (8), um novo posto no Shopping Market Place, zona sul, para atender o público que precisa emitir passaporte. De acordo com o órgão, o estabelecimento conta com máquinas modernas e tem a capacidade de produzir até 160 documentos diariamente.

A instalação do novo posto, segundo a PF, tem como objetivo atender a alta demanda da região, ampliar a capacidade de emissão de passaportes e facilitar o acesso ao serviço.

Ainda segundo a polícia, foi atingido o menor prazo histórico para agendamento de passaporte no estado de São Paulo, de 2,6 dias.