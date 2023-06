Herbert Vianna é internado no Rio com pneumonia leve

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Herbert Vianna, 62, foi internado no Hospital Copa D'Or, no Rio de Janeiro, após ser diagnosticado com uma pneumonia leve.

A informação foi publicada por Ancelmo Gois, do O Globo, e confirmada por apuração do UOL.

O hospital é o mesmo em que o vocalista do Paralamas do Sucesso foi internado em 2001, após sofrer um acidente com um ultraleve em Mangaratiba. Herbert ficou internado por 45 dias.

A mulher dele, a jornalista inglesa Lucy Needham, morreu na tragédia. Com ela, o músico teve três filhos: Luca, Hope Izabel e Phoebe Rita.

