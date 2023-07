MC Cabelinho joga dinheiro para o público em campeonato de jiu-jitsu

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - MC Cabelinho, 27, causou alvoroço ao jogar dinheiro para o público durante um campeonato de jiu-jitsu, organizado por ele, no Rio de Janeiro, no domingo (2). No final das competições, o cantor e ator se aproximou do público e jogou um punhado com notas de R$ 50.

Antes de arremessar o dinheiro, ele pediu calma aos presentes. "Sem machucar o outro irmão, pelo amor de Deus!", disse o funkeiro. Um vídeo com o momento viralizou nas redes sociais.

Sucesso como Hugo em "Vai na Fé", MC Cabelinho é um assíduo praticante de jiu-jitsu e desde os primeiros contatos se mostra apaixonado pela arte marcial.

Ele organizou a Copa Cabelinho no Parque Olímpico, Zona Oeste do Rio, para atletas das comunidades cariocas.

O campeonato, 100% beneficente, contou com mais de 20 mil reais em premiação e teve o apoio da Central Única das Favelas (CUFA).

O artista revelou que os custos do evento foram retirados do próprio bolso.