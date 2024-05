Rodrigo Faro fecha contrato milionário com casa de apostas pela primeira vez

GABRIEL VAQUER

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Rodrigo Faro fechou pela primeira vez na carreira um contrato com uma casa de apostas esportivas. O apresentador assinou acordo com a Reals, da qual será garoto-propaganda em seu programa de televisão, o dominical Hora do Faro na Record.

O contrato também prevê a publicação de conteúdo nas redes sociais e a participação em eventos. A empresa também já negociou anúncios nos intervalos de programas de maior audiência em TV aberta em emissoras como Globo e Band.

Nos últimos dias, Faro vinha fazendo suspense sobre o novo acordo publicitário. Não foram detalhados quais os valores pagos para ele. Mas, no mercado publicitário, estima-se que o apresentador da Record só comece a pensar em fechar algo em negociações que giram em torno de R$ 1 milhão.

"Nos últimos anos, tive muitas propostas para fazer campanhas de empresas de apostas esportivas, mas não me sentia seguro e confortável", afirmou o apresentador ao F5. Ele diz ter decido aceitar a nova proposta por acreditar na credibilidade da empresa.

Do lado da empresa, o fato de ele nunca ter aparecido em campanhas do gênero contou positivamente. "O Rodrigo Faro esbanja carisma, felicidade e leveza. Ele também é seletivo quando o assunto é associar o seu nome a empresas de betting. Estamos honrados pela confiança", diz Rafael Borges, country manager da Reals.

A realização do acordo contou com a colaboração da Wolff Sports, uma das maiores agências de marketing esportivo do país. A empresa está no mercado há 18 anos e trabalhou com mais de 100 clubes do futebol brasileiro e 700 empresas.

A campanha com Rodrigo Faro também vai contar com exposição em relógios de rua espalhados por São Paulo; envelopamento de trens na capital paulista; e também em páginas de celebridades lideradas pela Banca Digital, como Alfinetei, entre outras.

