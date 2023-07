Globo libera Ana Maria Braga para participar de programa da Record

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após 24 anos, Ana Maria Braga, 74, voltará à sede da Record. A Globo liberou a apresentadora do Mais Você para uma participação especial num programa que vai celebrar os 70 anos do canal da Barra Funda.

Ana Maria tem gravações marcadas no antigo canal, onde permaneceu até 1999, para a próxima terça-feira (25). Por lá, conforme a assessoria da emissora, vai participar do quadro Record 70 Anos: Uma História Espetacular, do Domingo Espetacular, e rememorará sua trajetória no Note e Anote (1993-1999).

O dia exato da exibição do material não foi divulgado, mas deve ocorrer próximo à data de aniversário da Record, em 27 de setembro. Eliana, Ratinho e Raul Gil, todos do SBT, também vão aparecer na concorrente com depoimentos.