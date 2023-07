Cláudia Ohana revela que não se dava bem com José Wilker: 'Não era uma pessoa amiga minha'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Cláudia Ohana, a Dora de "Vai na Fé" (Globo), relembrou grandes papéis em novelas da emissora durante sua participação no Conversa com Bial desta sexta (21). Dentre eles, a personagem Isabela em "A Próxima Vítima" (1995), novela na qual contracenava com José Wilker, ator com quem Ohana revelou que não se dava bem.

"Contracenar com o Wilker... Ele foi um dos pares românticos mais incríveis. E olha que a gente não se amava, não se dava bem e tal. Não era uma pessoa amiga minha. Mas em cena... Era de uma intimidade, de uma inteligência, era muito incrível", contou a atriz.

Bial e Ohana discutiram também as agressões envolvendo a personagem. Na novela, Isabela, interpretada pela atriz, era pega traindo o personagem de Wilker. Ele, então, revidava a traição com agressões e até facadas. "As pessoas ficavam muito felizes de verem ela apanhando. Hoje em dia, não pode fazer uma cena dessa."

Ela também relembrou o ensaio nu que fez para a extinta revista Playboy em 1985. A atriz explicou que topou porque o filme do qual era protagonista, "Erêndira", estava fazendo sucesso nos Estados Unidos. "Não sei o que todo mundo vê, o que foi tão chocante assim. Eu até me depilei no dia para fazer", brincou, sorrindo. "E isso ficou na mente das pessoas: 'Se está como Ohana, está cabeluda lá embaixo, né?'"

