Príncipe Harry e Meghan Markle vão produzir filme para a Netflix baseado em best-seller, diz site

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O príncipe Harry e a ex-atriz Meghan Markle estão em negociações avançadas para produzir um filme para a Netflix baseado no romance best-seller "Meet Me at The Lake", escrito pela autora canadense Carley Fortune. As informações são do jornal The Sun.

Esse projeto marca uma mudança de direção para o casal, que até então vinha se dedicando a produções de documentários, adentrando agora no mundo da ficção. A produção do longa é uma das grandes apostas da Archewell Productions, empresa do casal, em parceria com a Netflix. Especialistas do setor estimam que o investimento para adquirir os direitos do livro tenha alcançado a cifra de 3 milhões de libras (cerca de R$ 18,6 milhões).

O enredo da obra, que apresenta paralelos com a vida real do duque e da duquesa, relata uma história de amor entre um casal que se encontra em torno dos 30 anos, em um cenário próximo a Toronto, onde Meghan residiu quando iniciou seu relacionamento com Harry.

A narrativa aborda temas sensíveis como traumas de infância pela perda de um dos pais em um acidente de carro, questões relacionadas à saúde mental e à depressão pós-parto, e também inclui "cenas de sexo picantes" e referências ao uso de drogas.

Publicado em maio deste ano pela editora Penguin Random House, a mesma que publicou o livro "Spare", escrito por Harry, "Meet Me at The Lake" rapidamente se tornou um fenômeno literário, com impressionantes 37 mil cópias vendidas apenas na primeira semana após o lançamento.

Carley Fortune, autora do livro, também possui uma conexão especial com Meghan Markle, já que ambas viveram em Toronto. Esse elo pode explicar como o casal conseguiu concretizar o acordo com a editora Penguin Random House para adquirir os direitos da obra.

A produção do filme, de fato, deve tomar forma após o fim da greve dos roteiristas de Hollywood, que estão em greve há mais de três meses.

