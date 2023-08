Bella Hadid atualiza fãs sobre luta contra doença de Lyme

Bella Hadid usou as redes sociais para informar seus fãs sobre sua condição de saúde. A modelo de 26 anos foi diagnosticada com a doença de Lyme há algum tempo e já abordou publicamente o assunto em várias ocasiões.

"No passado, a jovem Bella se orgulharia da Bella que cresceu e não desistiu", compartilhou no Instagram neste domingo, 6 de agosto.

Nesse post, Bella expressou sua gratidão à mãe, Yolanda Hadid, "por manter registros de sua medicação, por sempre estar ao seu lado, protegendo-a, apoiando-a e acreditando nela".

A própria Yolanda foi diagnosticada com a mesma doença enquanto participava do programa 'Real Housewives of Beverly Hills', em 2012.

A modelo também revelou que, nos últimos anos, seus sintomas se agravaram, mas ela ainda mantém um otimismo resiliente nessa batalha.

"Tentei escolher as fotos mais positivas que pude porque, por mais dolorosa que tenha sido esta experiência, o resultado foi a experiência mais esclarecedora da minha vida, cheia de novos amigos, novas visões e um novo cérebro", completa, notando que apesar do sofrimento por que passou não mudaria nada uma vez que toda esta batalha a tornou na pessoa que é hoje.

View this post on Instagram A post shared by Bella ? (@bellahadid)

Leia Também: Apresentadora diz que Juliette 'não foi educada' após vê-la com affair