Participante do Big Brother nos EUA é eliminado após usar a palavra 'negro' dentro do reality

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Big Brother EUA mal começou e já causou discussões nas redes sociais. O participante Luke Valentine utilizou a palavra "nigga" (negro, em tradução livre, de alto teor racista em solo norte-americano), durante uma conversa na última terça-feira (8) de noite, e foi eliminado pela produção do reality.

"Luke violou o código de conduta do 'Big Brother' e não há tolerância na casa para o uso de um termo racialmente ofensivo. Ele foi retirado da casa", informou a CBS, em comunicado. "Sua saída será abordada no programa de quinta-feira à noite."

Em conversa com os colegas Jared Fields, Cory Wurtenberger e Hisam Goueli, Valentine foi ouvido usando o termo no final de uma frase. Ele, então, se corrigiu, cobriu a boca e riu. No momento, o jogador tentou falar a palavra "dude" (cara, em tradução livre) na sequência, para disfarçar, mas as câmeras haviam flagrado o erro.

'Big Brother 25' contestant Luke Valentine, 30, has been removed from the show after using the N-word during a live feed on Paramount+.#BigBrother #LukeValentine #BB25



pic.twitter.com/kHSMiWmMkg — BoreCure (@CureBore) August 9, 2023

Esta não é a primeira vez que o Big Brother norte-americano é marcado por polêmicas. Na 22ª temporada, Memphis Garrett foi acusado de chamar David Alexander de forma ofensiva, com uma palavra semelhante a "nigga". Após uma petição online exigir sua expulsão do reality, a CBS lançou uma investigação. Após revisar as imagens, a emissora confirmou que ele não havia proferido o termo.