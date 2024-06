Jade Picon, Boca Rosa e Larissa Manoela: veja famosas com quem João Guilherme já se envolveu

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A confirmação do romance entre os atores João Guilherme e Bruna Marquezine, que foram vistos aos beijos pela primeira vez em público nesta sexta (14), fez internautas relembrarem antigos affairs do filho do cantor Leonardo.

O mais recente romance de João Guilherme veio à tona após meses de especulação. Ele e Marquezine frequentaram os mesmos eventos e, em abril, ele havia revelado estar apaixonado.

A lista de mulheres com quem o ator já se envolveu tem nomes de celebridades bem conhecidas. Ele namorou a ex-BBB e influenciadora Jade Picon por cerca de três anos e, na adolescência, teve um relacionamento com Larissa Manoela.

João Guilherme também ficou com muitas celebridades. Ele já foi visto aos beijos com Gkay, Viih Tube, Bianca Andrade (Boca Rosa), Luísa Sonza, Any Borges, Flavia Pavanelli, Mariana Rios, Vanessa Lopes e Duda Reis. Também já teria ficado com a modelo Yasmin Brunet.

Por que tantas mulheres bonitas? Em 2022, João Guilherme afirmou ao F5 que não se acha feio, mas credita a fama de conquistador à boa educação. "Eu sei que eu tenho personalidade e muita educação e isso falta muito [hoje em dia]. É isso que atrai as mulheres", disse o ator durante um evento em São Paulo.