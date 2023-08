Maiara sobe ao palco cinco dias após cirurgia plástica

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Maiara, 35, contou durante um show em Serrana, no interior de São Paulo, na noite de sexta-feira (11), que subiu ao palco cinco dias apenas após passar por uma cirurgia plástica.

Em um tom humorado, a cantora contou sobre o procedimento que realizou em seu corpo durante as férias. "Deu tempo até de dar uma recauchutada, logo logo vocês vão ver o resultado. Tomei coragem, aproveitei e entrei na faca, ainda tô empalada aqui. Cheguei tremendo de medo, pensei: 'Será que eu vou conseguir cantar?'. Mas a voz saiu tinindo, tá melhor do que nunca", comemorou ela.

Em seguida, a cantora brincou sobre o resultado da operação e elevou a sua autoestima para o público. "Vai ficar melhor ainda. Agora, estou mais bonita e vou ficar mais gostosa".

Maraisa, então, fez questão de exaltar a irmã. "Sempre foi gostosa, é que mulher inventa, gente". Depois, ela elogiou a força da irmã em fazer um show com pouco tempo de operada. "Com cinco dias a mulher já no palco. Pode ter neném e fazer show no mesmo dia. A Maiara realmente tem que ser estudada pela Nasa", disparou.

No show, Maiara contou que não consegue abandonar compromissos de trabalho mesmo tendo passado por uma cirurgia há cinco dias. "Não tem coisa que eu ame mais do que estar no palco. Isso aqui é a energia da minha vida. Na hora que eu entrei aqui, é muito sério isso. Vocês são o combustível de 'Maiara & Maraisa'", disse ela, que não resistiu e chorou no palco.