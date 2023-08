Felipe Neto insinua que será pai e surpreende internautas e amigos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O influenciador digital e empresário Felipe Neto, 35, deixou a internet intrigada neste domingo de Dia dos Pais. Com uma publicação misteriosa no Twitter, ele levantou rumores de que seria pai, o que gerou piadas na rede social e deixou muita gente surpresa.

"Hoje é Dia dos Pais e eu tenho uma notícia para contar", começou Neto. "Sim", escreveu junto a um emoji de uma mulher grávida. A postagem levantou rumores de que a namorada dele, a estudante de direito Juliane Carvalho, 21, poderia estar grávida.

Foi o suficiente para que a internet ficasse polvorosa com a notícia e celebridades, incluindo amigos de Felipe Neto, também demonstrassem surpresa. "Oi?", escreveu o humorista Marcelo Adnet. "Tá grávido?", brincou a cantora Tati Quebra Barraco.

Alguns internautas parabenizaram, mas muitos não acreditaram no rumor e acham que tudo não passa de uma brincadeira do youtuber. "Felipe você não vai ser pai, a gente te conhece. Você não daria uma noticia dessa assim, não caio no teu bait não, amado", disse uma fã.

Duas horas depois da brincadeira, Felipe Neto voltou ao Twitter e disse ter recebido ataques pela publicação. "É impressionante a quantidade de bolsonarista que tenta me atacar me chamando de mulher. É a tentativa de ofensa que eu mais vejo. E que simplesmente não tem qualquer lógica. Só mostra o quanto os bolsonaristas nutrem ódio e desprezo por mulheres. O quanto as consideram inferiores", escreveu. Ele não confirmou nem negou a suposta gravidez da namorada.