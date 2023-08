Espanhol e Cristiano Ronaldo superam Neymar em ranking do jogador mais sexy de 2023

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A lista dos 10 jogadores mais sexies de 2023 foi divulgada nesta quarta-feira (23). O ranking é produzido anualmente pelo Badge Clinic a partir do número de pins (marcações) atrelados a atletas no Pinterest, rede social de imagens. O ranking é liderado por Marco Asensio, jogador do PSG, seguido por Cristiano Ronaldo e Neymar.

O brasileiro cravou 275.274 pins, de acordo com o estudo, ficando mais de 500 mil atrás do líder: Asensio foi marcado em 903.364.

Além deles, nomes como Messi (5º) e Mbappé (7º) integram o top 10 do jogador mais sexy; confira a lista completa:

TOP 10 DE JOGADORES 'MAIS SEXY' DE 2023

Marco Asensio - 903.364 pins

Cristiano Ronaldo - 364.476 pins

Neymar - 275.274 pins

Mason Mount - 225.224 pins

Lionel Messi - 220.701 pins

Jude Bellingham - 144.895 pins

Kylian Mbappé - 136.155 pins

Son Heung-Min - 125.630 pins

Antoine Griezmann - 124.967 pins

João Félix - 102.830 pins