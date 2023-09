Kayky Brito passa por cirurgia na região da pelve e no braço direito

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um novo boletim do estado de saúde do ator Kayky Brito,34, foi divulgado no início da tarde desta segunda-feira (4). O ator, que foi atropelado na madrugada do último sábado (2), passou por uma cirurgia de fixação de fratura da pelve e do braço direito. Ainda de acordo com a nota do Hospital Copa D'Or , o procedimento foi um sucesso.

"O paciente Kayky Fernandes Brito permanece sedado, em ventilação mecânica e sob cuidados da equipe assistente na UTI. Hoje foi realizada a fixação de fratura da pelve e do membro superior direito, com sucesso", diz o comunicado.

Kayky Brito foi atropelado quando estava com amigos em um quiosque na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Ele teria ido buscar um objeto no carro e, ao retornar para o local, acabou sendo atingido por um veículo na pista da Avenida Lúcio Costa, 4700, próximo ao Condomínio Barra Bela.

A assessoria de imprensa da Polícia Civil comentou que o caso foi registrado na 16ª DP (Barra da Tijuca). "O motorista foi ouvido e fez exame de alcoolemia, cujo resultado deu negativo. Diligências estão sendo realizadas para esclarecer os fatos".