Chris Evans, o Capitão América, se casa com namorada luso-brasileira, diz site

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Chris Evans, o Capitão América dos filmes da Marvel, mudou seu estado civil. O ator se casou com a namorada luso-brasileira, Alba Baptista, neste fim de semana. Segundo o site Page Six, a cerimônia íntima aconteceu na casa do astro na região de Boston, em Massachusetts, Estados Unidos.

Além das famílias dos noivos, alguns amigos próximos de Chris, como Roberto Downey, Chris Hemsworth e Jeremy Renner compareceram ao evento. Os convidados tiveram que assinar documentos se comprometendo a não falar sobre o evento e não puderam usar seus celulares.

O ator de Vingadores, 42, e a atriz luso-brasileira, 26, estão juntos desde 2021, mas só assumiram a relação publicamente no ano passado. "Eles estão apaixonados e Chris nunca esteve tão feliz. Toda a família e amigos dele adoram Alba", disse uma fonte da People, quando eles começaram a namorar.

Alba, conhecida por viver a protagonista Ava, na série "Warrior Nun", da Netflix, é filha de pai brasileiro com mãe portuguesa. Sua mãe, uma tradutora, foi ao Rio de Janeiro a trabalho e lá conheceu o pai da atriz, um engenheiro mecânico.