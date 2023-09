Luísa Sonza posta frase enigmática e assusta seguidores

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Imersa em uma suposta crise no relacionamento com Chico Moedas, a cantora Luísa Sonza publicou um vídeo com uma frase enigmática no Twitter. A postagem tem assustado seus fãs, preocupados com ela.

No vídeo, a escritora Clarice Lispector (1920-1977) diz: "Seria muito engraçado se um táxi me pegasse, me atropelasse e eu morresse". Ela ainda escreveu: "Hoje me deu medo da vida".

Rapidamente, muita gente foi ao perfil da cantora para tentar descobrir o que está acontecendo e o motivo de ela ter feito esse compartilhamento sem explicações.

"Estou preocupada. Luísa, não faz assim", publicou uma seguidora. "Meu Deus, Luísa, setembro amarelo e você compartilhando apologia a isso. Bem desnecessário", disse outro.

Luísa foi alvo durante a semana após uma suposta crise com Chico. Eles estariam se desentendendo muito e o namoro já não teria a mesma força de antes. Porém, a assessora da cantora nega que haja algum abalo na relação.

