Kevin Spacey tem sintomas de infarto e procura hospital durante festival de cinema

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Kevin Spacey procurou o hospital após suspeitar que estava tendo um infarto. De acordo com ele, seu braço ficou dormente por cerca de oito segundos quando estava no Uzbequistão, onde participa de um festival de cinema.

Na unidade, os médicos constataram que não se tratava de um ataque cardíaco. "Tudo está normal e eu sou grato por não ter sido nada sério. Mas isso me fez pensar em como a vida é frágil para todos nós e em como é importante apoiarmos uns aos outros", disse o ator durante o evento.

Em julho, ele foi inocentado das acusações de crime sexual. Vencedor do Oscar por "Beleza Americana" e "Os Suspeitos" e conhecido ainda pela série "House of Cards", Spacey era acusado por quatro homens, que alegavam ter sido assediados ou estuprados pelo ator entre 2001 e 2013.

Entre 2004 e 2015, ele serviu como diretor do teatro The Old Vic, em Londres, período no qual teria drogado e estuprado um jovem ator e apalpado o pênis de um motorista, segundo a acusação. A última denúncia é semelhante às dos outros dois homens, que ainda teriam sido cercados e beijados à força.

"Houve uma pressa no julgamento e, antes que pudessem me perguntar qualquer coisa, eu perdi meu emprego, perdi minha reputação, perdi tudo em questão de dias", Spacey disse ao júri.

A Justiça britânica considera o ator inocente de todas as nove acusações. Em Nova York, no ano passado, um júri já havia inocentado Spacey de acusações feitas pelo também ator Anthony Rapp, que alegava ter sido tocado por ele de forma inapropriada quando tinha 14 anos.