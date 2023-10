Lexa debocha nas redes sociais após supostamente trair MC Guimê

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Lexa apareceu, na noite desta quarta-feira (11), dançando ao lado de suas amigas, a ex-BBB Sarah Andrade e a influencer Bruna Rotta. A princípio, o vídeo parecia uma cena normal de diversão, mas a legenda que o acompanhava chamou a atenção das redes sociais: "Dá uma de Chico que a gente vai de Lexa".

A pequena frase, publicada por Bruna, fez a web rapidamente se conectar a dois fatos. O primeiro foi a traição do influenciador Chico Moedas à cantora Luísa Sonza, durante sua participação no programa Mais Você.

Já o segundo trecho -"a gente vai de Lexa"- alude à conturbada situação envolvendo a funkeira e seu ex-marido, MC Guimê. Recentemente, houve boatos de um suposto envolvimento de Lexa com um de seus bailarinos.

O vídeo acabou viralizando nesta quinta-feira (12) e Lexa, inclusive, se pronunciou em uma publicação replicada pela página Gossip do Dia. "Gente, eu só estava dançando a música. Não fui eu que postei, risos", escreveu ela.

Nos comentários da publicação do vídeo, várias mulheres se manifestaram em apoio a Lexa, reforçando uma onda similar àquela que o jogador Neymar experimentou quando admitiu publicamente sua traição à namorada, Bruna Biancardi, e foi apoiado por diversos homens, incluindo celebridades.

