'Tenha fé sempre', diz Kayky Brito em vídeo sobre sua recuperação após acidente

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Kayky Brito gravou um vídeo para atualizar os fãs sobre sua recuperação, cerca de um mês depois de receber alta do hospital onde esteve internado depois de ser atropelado, em setembro. "Tenha fé sempre", diz ele nas imagens.

"A Deus e a vocês, que eu falo não todo dia, mas quase sempre -com Deus eu falo todo dia-, eu só agradeço, porque pedir, sonhar é fazer", afirma ainda, agradecendo às mensagens de apoio que vem recebendo. "Um beijo a cada um de vocês e tenha fé sempre. Acreditem. Um beijo no coração."

Desde que deixou o hospital, Kayky vem atualizando seus seguidores pelas redes sociais e mostrando seu processo de recuperação.

O ator de 34 anos foi atropelado na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, na madrugada do dia 2 de setembro. Ele foi atendido pelo corpo de bombeiros e levado ao hospital, onde deu entrada em estado grave. Quase um mês depois, ele voltou para casa após ter "lesões corrigidas com sucesso".